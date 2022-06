L’agente di Frattesi: “Presto per parlare di ritorno alla Roma”

A proposito di Frattesi, nel pomeriggio è intervenuto a Retesport il suo ex allenatore nelle giovanili giallorosse, Roberto Muzzi: "Penso che possa migliorare tatticamente, è un cavallo pazzo, corre appresso a tutti, ma ha forza, tiro e grandissima personalità, sicuramente potrebbe affermarsi in giallorosso. Penso sia perfetto per Mourinho, perché è un ragazzo che in campo dà tutto per la maglia che indossa, poi è romanista e penso che sia un valore aggiunto. Poi c’è un aspetto importante: ha sempre giocato titolare ovunque sia andato, ad Ascoli, a Empoli, a Monza e ora a Sassuolo. Non è un caso, denota il suo valore morale, la sua capacità di affermarsi ovunque è un punto di forza fondamentale".