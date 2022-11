Laganà ricorda Proietti: “Non aveva difetti, non era neppure della Lazio”

Il 2 novembre di due anni fa se ne andava Gigi Proietti, sicuramente uno dei più grandi attori romani di tutti i tempi. In occasione del programma televisivo "Oggi è un altro giorno", Rodolfo Laganà, suo collega e allievo, lo ricorda così: "Gigi aveva difetti? No, non era neppure della Lazio". Il riferimento, ovviamente, è alla fede calcistica dell'attore, dichiarato grande tifoso della Roma. Con il suo tenero ricordo, Laganà solleva le risate e gli applausi del pubblico nella settimana che precede l'attesissimo derby della capitale.