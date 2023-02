L’addio di Totti a Maurizio Costanzo: “Sarai per sempre nel mio cuore”

L'amicizia e il rapporto professionale che legava Francesco Totti e Maurizio Costanzo non è un mistero. Oggi la scomparsa del giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore, nonché tifoso della Roma, non ha chiaramente lasciato indifferente l'ex capitano giallorosso che all'ANSA ha dichiarato: "Maurizio sarai per sempre nel mio cuore. Eternamente grazie". Queste le parole di Totti che ha poi pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, una foto in una delle tante apparizioni televisive insieme a Costanzo accompagnata da un messaggio d'addio: "Riposa in pace Maestro".