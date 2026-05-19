La Roma del futuro è in piena costruzione, nonostante l'assenza del direttore sportivo che prenderà certamente il posto di Ricky Massara. Ryan Friedkin è arrivato nella capitale per dare un'accelerata su varie questioni, a partire dai colloqui con Gasperini ma soprattutto i rinnovi. Non a caso c'è stato il contatto per Dybala, che dovrà attendere almeno la prossima settimana, ma anche per gli altri in scadenza sono giorni decisivi. Anche per Celik e Pellegrini sono in corso i colloqui mentre Stephan El Shaarawy ha già salutato, provocando però un po' di perplessità nel gruppo dei senatori in primis. Come raccontato da 'La Repubblica', il gruppo squadra è rimasto infatti spiazzato dall'addio improvviso del Faraone, perno storico dello spogliatoio. Tutti infatti pensavano che questo sarebbe arrivato magari con tempi e modalità differenti. Invece l'annuncio è arrivato a poche ore da un derby delicatissimo, poi comunque a lieto fine e con una commovente celebrazione per El Shaarawy sotto la Sud.