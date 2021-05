L’addio di Bruno Peres: “Grazie Roma, non ti dimenticherò mai” – FOTO

Il brasiliano saluta i tifosi giallorossi: "Sono felice di aver indossato questa maglia, per me e stato un onore portare questi colori"

Terminata la stagione, è tempo degli addii: Bruno Peres si è già trasferito al Trabzonspor, ricevuto calorosamente dai tifosi turchi all'aeroporto. Il brasiliano ha voluto ringraziare pubblicamente la sua Roma, con la quale ha partecipato a due semifinali europee, prima in Champions League poi in Europa League. Questo il messaggio del terzino su Instagram: "Grazie Roma per questi 5 anni di tante emozioni e di cose belle, sono felice di aver indossato questa maglia, per me e stato un onore portare questi colori. Non dimenticherò mai tutto quello che abbiamo passato insieme, lascio qui il mio saluto ai tifosi, a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi anni e a tutti quelli che mi hanno criticato: tutti voi mi avete fatto crescere e vi porterò con me sempre. La Roma non si discute, si ama. Un grande in bocca al lupo. Grazie Roma".