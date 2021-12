L’addio a Gervasi di Rubiolo, segretario della Roma Femminile: “Fai buon viaggio”

Il saluto del segretario sportivo all'amico scomparso: "Fa male sapere che al campo non sentirò più la tua voce… fa male sapere che non potremo più ridere davanti ai tuoi amati taralli ed un bicchiere di vino"

Il mondo giallorosso è ancora scosso dalla prematura morte di Salvatore Gervasi, massaggiatore della Roma Femminile scomparso ieri. Andrea Rubiolo, segretario sportivo della squadra di Spugna, ha voluto salutare l'amico con un lungo e commovente post su Instagram. "Ho avuto la fortuna, e l’onore, di poterti lavorare accanto, ammirando la tua correttezza, la tua onestà e la tua serenità. Ogni volta che avevo un dubbio o un timore mi bastava una chiacchierata con te di cinque minuti per tranquillizzarmi. Sei stato tutto ciò che un medico dovrebbe essere: realista ma allo stesso tempo rassicurante, una dote che mai avevo trovato prima"- ha detto Rubiolo che ha poi ricordati tutti i momenti passati insieme: "Tantissime serate vissute insieme in un gruppo che era diventato, e resterà, granitico, a dimostrazione che il tempo passato insieme lo utilizzavamo per stare insieme veramente, senza ostentare a sorrisi forzati in fotografie di rito. Fa male sapere che al campo non sentirò più la tua voce… fa male sapere che non potremo più ridere davanti ai tuoi amati taralli ed un bicchiere di vino". Alla fine il commovente saluto: "Mi hai dato tanto Salvo in questi tre anni, molto più di quanto io possa aver dato a te. Grazie. Fai buon viaggio Salvo… Ti voglio bene".