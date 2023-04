La vittoria della Roma fa il giro del mondo. Le reazioni all’estero: “Rimonta epica”

La Roma vola in semifinale di Europa League grazie alla straordinaria vittoria contro il Feyenoord. Il 4-1 degli uomini di Mourinho vale l'accesso al turno successivo e la stampa estera celebra i giallorossi e Mourinho. In Spagna Sport titola così: "Rimonta epica", mentre il Mundo Deportivo mette l'accento sull'incontro di maggio tra Mourinho e Xabi Alonso. I due sono stati insieme ai tempi del Real Madrid. Non è passata inosservata l'esultanza del mister a fine gara. Mou ha cantato i cori con tutto lo stadio e in Portogallo Record e A Bola scrivono: Mourinho ha dato il suo meglio, si alza, fa impazzire lo stadio e dà spettacolo durante la goleada della Roma. Si parla della qualificazione della Roma anche in Inghilterra. Il Mirror dedica tante pagine alla disfatta del Manchester United, ma lascia uno spazio per la squadra della capitale: "Vittoria emozionante". In Francia il sito RMC Sport che qualche giorno fa aveva parlato di un interessamento del PSG per Mourinho ha dato la priorità alle sue parole sul futuro: "Sono felice qui a Roma".