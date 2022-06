La UEFA punisce la Roma: 46 mila euro di multa per gli eventi contro il Leicester

La UEFA ha reso noto con un comunicato ufficiale le decisioni prese in seguito all'indagine nata per quanto accaduto all'Olimpico durante la semifinale di Conference Roma-Leicester. Alla società giallorossa sono state comminate una serie di multe per un totale di 46 mila euro così suddivisi: 20.ooo€ per lancio di oggetti; 18.000€ per accensione di fuochi di artificio e 8.000€ per aver bloccato il transito dei mezzi pubblici fuori dallo stadio. Inoltre, è stata sottolineata la condotta antisportiva dovuta alle perdite di tempo da parte dei raccattapalle.