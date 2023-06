La Uefa non punisce soltanto la Roma: sanzioni anche per il Bayer Leverkusen

La notizia di giornata, riguardante la mano pesante inflitta dalla Uefa a José Mourinho e la Roma, è sicuramente la notizia di giornata, ma la società giallorossa non è stata l'unica ad essere punita. Infatti, anche per il Bayer Leverkusen sono arrivate importanti sanzioni. Il motivo riguarda proprio il match tra i tedeschi e la squadra capitolina, dello scorso 18 maggio. Il club tedesco ha ricevuto una multa di 30 mila euro e sarà costretta a giocare la prossima sfida in Europa con un settore di 5 mila posti chiuso a causa dell'accensione di materiale pirotecnico e lancio di oggetti in campo. La comunicazione sulla scelta del settore stesso, verrà fornita successivamente dalla società. Inoltre, il Bayer dovrà pagare anche altri 8 mila euro per ostruzione di passaggi pubblici e 5 mila euro per invasione di gioco.