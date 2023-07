La UEFA “accontenta” Mou: abolita la retrocessione tra una competizione e l’altra

Tra i documenti della UEFA consultati da Calcio e Finanza sono presenti alcune modifiche circa il format delle prossime coppe europee a partire dalla stagione 2024/2025. Tra queste vi è la cancellazione della norma che prevede la retrocessione tra una competizione e l'altra. Una modifica proposta alcuni mesi fa proprio da Mourinho: "Il sorteggio non mi interessa, ci sono squadre lì che secondo me non dovrebbero esserci, perché chi è eliminato in una competizione deve andare a casa. Se vince l’Europa League una squadra che è stata eliminata dalla Champions non ha significato per me perché noi siamo qui dall’inizio. La Lazio? non avrà una terza competizione da giocare…". La norma verrà eliminata definitamente a partire dalla prossima stagione. Essa prevede per l'appunto che l'eliminazione da una coppa europea non consentirà l'accesso alla competizione subito inferiore. Come riporta il documento: "I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club (vale a dire nessun passaggio a un’altra competizione)”. Quindi, di fatto proseguiranno a giocare le coppe dopo la prima fase a gironi 72 squadre in totale, 24 per ciascuna competizione, rispetto alle 64 del format attuale (16 negli ottavi di Champions, 24 in Europa League e 24 in Conference League).