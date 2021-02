La tifosa sui social: “Carbonara e Villar in campo”. Lo spagnolo: “Giornata perfetta” – FOTO

Gonzalo Villar sempre sul pezzo, tanto sul campo quanto sui social. Lo spagnolo infatti ha risposto su Twitter a un commento di un tifoso che, descrivendo la sua giornata di oggi, lo ha citato ‘chiamandolo’ virtualmente in campo per la sfida di questa sera contro il Braga. “Sembra una bella giornata!“, questa la risposta divertita dello spagnolo, sempre iper attivo sui social con un confronto diretto, costante e genuino con i tifosi giallorossi. Chissà se lo spagnolo questa sera verrà schierato in campo dal primo minuto, visto che Fonseca dovrà gestire le forze della sua mediana specialmente considerando il delicato match in campionato contro il Milan in programma domenica.