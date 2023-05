La Sud regala alla Roma Femminile Campione d’Italia lo striscione di ringraziamento

Momento di grande soddisfazione per le ragazze della Roma Femminile, che sabato si sono laureate Campionesse d'Italia per la prima volta e che quest'oggi si sono viste consegnare dalla Curva Sud lo striscione esposto all'Olimpico durante la gara dei ragazzi di Mourinho contro il Milan. Questo la dedica riportata sullo striscione: "Con la bandieretta in mano e il vessillo sul petto. Grazie ragazze".