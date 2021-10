La Sud attacca Spalletti: “Pezzo di m…”, poi il coro per Totti. Lui ringrazia

Con il gioco fermo nel secondo tempo la curva ha dedicato un coro all'ex allenatore romanista: "Pezzo di m..."

Il ritorno allo stadio Olimpico per Luciano Spalletti è turbolento. Questa sera in occasione di Roma-Napoli non ci sono stati sconti per il toscano: dopo i fischi in avvio di match, nel secondo tempo la Curva Sud gli ha dedicato un coro offensivo: "Spalletti pezzo di m...", intonando subito dopo un coro per Francesco Totti: "C'è solo un capitano". Il tecnico ha ascoltato e per tutto il tempo tenendo il braccio alto ringraziando ironicamente. Ieri in conferenza stampa aveva parlato dell'accoglienza nei suoi confronti: "I fischi non me li merito, per la Roma ho sempre avuto amore e passione".