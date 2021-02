La Serie A incorona Villar: “Il geometra giallorosso”. E i tifosi lo esaltano – FOTO

Tutti in piedi per Gonzalo Villar, non soltanto nella sponda giallorossa della Capitale. Il profilo ufficiale Twitter della Lega Serie A ha voluto infatti dedicare un post al giovane spagnolo della Roma, definendolo “Geometra giallorosso” in riferimento alla grandissima visione tattica e alla capacità di distribuire gioco con i tempi giusti. Caratteristiche che lo hanno lanciato in questa stagione e che gli hanno fatto scalare le gerarchie del centrocampo romanista. Villar ha ricondiviso il post e subito i tifosi si sono riversati in massa per lasciargli tantissimi messaggi di affetto: “Sei fortissimo, tanta roba. Quando mi regali la tua maglia? Mio figlio ti vorrebbe conoscere! Aspettiamo il tuo primo gol, magari contro il Milan“. Contro il Braga però dovrebbe partire dalla panchina, con Fonseca che potrebbe concedergli un turno di riposo per averlo poi fresco in campionato per la gara contro il Benevento. Una sfida da non sbagliare per puntare poi con il massimo delle ambizioni alla partita con il Milan.