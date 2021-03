La Serie A dice no al razzismo: nella campagna anche Mkhitaryan – VIDEO

La Serie A dice no al razzismo. Lo fa attraverso un video pubblicato sui canali social della massima serie italiana. “Siamo in tanti, siamo uniti, siamo diversi ma siamo uguali. Contro il razzismo, insieme contro ogni forma di discriminazione”, lo slogan dei giocatori di diverse squadre che hanno figurato nella campagna contro la discriminazione. Tra questi c’è anche Henrikh Mkhitaryan, armeno, oltre a Skorupski, Calabria, De Vrij, Koulibalì, De Roon e molti altri. Avversari sul campo ma uniti per un bene comune.