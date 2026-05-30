Che Mile Svilar sia stato uno dei punti fermi della Roma anche nella stagione 2025-26 è sotto gli occhi di tutti. Il portiere giallorosso ha giocato praticamente tutte le partite quest'anno, saltando solamente la trasferta europea contro il Panathinaikos. L'estremo difensore giallorosso inoltre, per il secondo anno consecutivo, è stato premiato come il miglior portiere della Serie A. E al ritorno dalla trasferta di Verona, i suoi festeggiamenti con i tifosi hanno fatto il giro del web. Il numero 99 si è rivelato decisivo più volte nel corso del campionato con le sue parate, affermandosi come uno dei protagonisti del terzo posto finale e della qualificazione in Champions League. La Lega Serie A, con un video pubblicato su Instagram, ha celebrato Svilar con una carrellata dei suoi interventi più prodigiosi. "Non puoi superarlo", la didascalia del video.

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