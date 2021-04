La senatrice Binetti: “Alla Roma serve un mental coach per la gara di ritorno”

Così la politica: "I calciatori ci devono credere, devono pensare di poter fare quattro gol"

La senatrice Paola Binetti, tifosa della Roma, ha parlato della situazione legata al club giallorosso ai microfoni del programma "Un giorno da pecora", in onda su "Rai Radio 1". Queste le dichiarazioni della psichiatra: "La Roma deve fare 4 gol al ritorno e ce la può fare. Serve che però qualcuno glielo faccia capire, ripetendolo come un mantra. Ai calciatori devono dire in continuazione: 'ce la potete fare, ce la farete, se loro ne hanno fatti 6 voi ne potete fare 4'. Per farlo serve un coach mentale da affiancare a Fonseca. Ce la possono fare, ci devono solo credere, devono ripetersi 'tu puoi, non ti scoraggiare, se loro fanno 1 gol tu ne puoi fare 2'. Il risultato io l'ho vissuto malissimo. La Roma ieri aveva la sindrome della sconfitta attesa, una profezia oscura dai tempi della sconfitta per 7-1 con la stessa squadra, come se avessero dentro di loro un mostro che ripeteva 'stavolta non succederà' e invece quello che temevano si è materializzato. Da lì la squadra si è lasciata andare".