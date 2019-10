La seconda maglia della Roma eletta la più bella del 2019

La seconda maglia della Roma, quella bianca con il fulmine giallorosso in diagonale, è stata eletta come la più bella del 2019. A decretarlo il contest organizzato dal sito specializzato Footy.com, che ha visto vincere il kit di Dzeko e compagni davanti alla seconda del Barcellona e alla prima maglia dell’Arsenal. In finale erano arrivate le cento maglie più belle al mondo, tra le quali anche la prima maglia della Roma (arrivata al 79esimo posto) e la terza blu (che si è fermata al nono).