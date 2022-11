La scuola calcio di Totti è ancora nelle mani di Ilary

La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi fa ancora molto scalpore. Come riporta il quotidiano Verità & Affari, ora il problema si sposta sulla scuola calcio intitolata all’ex capitano della Roma . La proprietà al 90% è della ex moglie e presentatrice televisiva. La società sportiva ha un bilancio in utile di 29.233 euro e sono raddoppiati rispetto all’anno precedente. Il patrimonio netto è di 71.060 euro ben oltre ai 10mila euro di capitale sociale versato. Il tutto dovuto soprattutto alla notorietà di Totti , una condizione che rende possibile un nuovo problema nel contenzioso legale tra i due.

La società vale più delle borse contese (e ora restituite da Francesco) e probabilmente anche di quei Rolex portati via proprio da Ilary e papà e di cui è atteso il ritorno nelle mani di Totti. Ma la conduttrice non ha alcuna intenzione di mollare la presa. È stata solo prudente all’ultima assemblea di bilancio quando ha proposto e fatto votare la scelta di tenere in pancia della società – in piccolissima parte a riserva legale e per lo più a riserva straordinaria – l’utile della Totti soccer school. L’avesse fatto distribuire mettendoselo in tasca probabilmente non avrebbe fatto cambiare la vita di Ilary, vista la consistenza della cifra. Ma di sicuro avrebbe buttato altra benzina nelle liti in tribunale già piuttosto corpose fra moglie e marito.