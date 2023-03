La Sampdoria si allena in vista della Roma: Turk in gruppo. Ancora assente Sabiri

La Sampdoria continua ad allenarsi per preparare al meglio la trasferta dell'Olimpico contro la Roma in programma domenica alle 18. Quest'oggi i blucerchiati, hanno svolto una seduta tecnico-tattica con esercizi finalizzati al possesso palla. Torna in gruppo Turk che, vista l'assenza di Audero, sarà con ogni probabilità tra i pali contro i giallorossi. Assente Sabiri causa attacco influenzale mentre continuano il programma di allenamenti differenziatiConti, De Luca e Gunter. Domani la rifinitura prima della partenza per la Capitale.