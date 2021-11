La Romulea fa gli auguri a Missori e pubblica il primo tesserino – FOTO

"Complimenti per tutti i sacrifici che tu e la tua famiglia avete fatto in questi lunghi anni di settore giovanile" si legge sul profilo social del club

L'esordio di Filippo Missori con la maglia della Roma ha fatto felice anche la Romulea, il club dove il terzino ha dato i primi calci al pallone. Sulla pagina Facebook il club romano ha pubblicato la foto del primo cartellino e un messaggio per il giocatore: "Complimenti a Filippo Missori, classe 2004, che ieri sera ha esordito con la prima squadra della AS Roma durante la gara contro il Zorya Luhansk. Filippo ha iniziato a giocare a calcio con noi prima di essere scovato da Bruno Conti e dagli scout giallorossi. Complimenti per tutti i sacrifici che tu e la tua famiglia avete fatto in questi lunghi anni di settore giovanile Ad maiora Fil".