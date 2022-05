LA ROMA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE: Zaniolo stende il Feyenoord (1-0)

Nicolò decide la finale, i giallorossi tornano ad alzare un trofeo dopo 14 anni di distanza. Tifosi in festa

Daniele Aloisi

La notte che i tifosi giallorossi aspettano da una vita: LA ROMA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE. Lo Special One schiera la miglior formazione possibile. Zaniolo e Mkhitaryan dal 1' ma l'armeno è costretto ad alzare bandiera bianca dopo solo 15'. Il Feyenoord nei primi minuti parte meglio ma è la Roma a passare in vantaggio al 32'. Invenzione di Mancini per Zaniolo che stoppa magicamente il pallone e davanti a Bijlow non sbaglia e la prima frazione finisce 1-0. Nel secondo tempo tanta sofferenza per i ragazzi di Mourinho. Gli olandesi colpiscono due pali e Rui Patricio salva la sua squadra in diverse occasioni. Pellegrini cestina la clamorosa occasione per il 2-0 all'85' ma il risultato non cambia. Il capitano alzerà sotto al cielo di Tirana il trofeo.

Zaniolo decisivo nel primo tempo: Roma in vantaggio 1-0 all'intervallo

Il giorno tanto atteso è arrivato, la Roma si gioca la possibilità di mettere in bacheca il primo trofeo Uefa della sua storia e Mourinho schiera la miglior formazione possibile. Zaniolo e Mkhitaryan dal 1'. L'armeno ha recuperato dall'infortunio ed è pronto a tornare titolare dopo il problema accusato nella semifinale d'andata contro il Leicester. La Curva Sud ha preparato una bellissima coreografia oggi nell'Arena Kombetare , anche all'Olimpico i tifosi sono pronti. Presenti 50.000 romanisti nell'impianto nella capitale italiana. Nei primi minuti di gara il Feyenoord spinge e la Roma va in difficoltà in fase d'impostazione. Al 9' si fanno i vivi i giallorossi, Pellegrini prova l'imbucata centrale per Abraham ma è bravo Trauner nell'anticipo. Al 16' guaio per Mourinho, Mkhitaryan si ferma ed è costretto ad uscire. L'armeno rientrava oggi dallo stop al flessore, al suo posto Oliveira. Arriva il primo giallo della finale, Trauner stende Abraham e viene ammonito.

Al 28' prima conclusione verso la porta degli olandesi con Dessers ma il suo tiro finisce lentamente tra le braccia di Rui Patricio. Al 32' la Roma passa in vantaggio con Zaniolo che stoppa benissimo con il petto e deposita in rete. Merito anche di Mancini che ha servito il compagno di squadra con un lancio preciso con il destro. Nicolò diventa il secondo giocatore italiano più giovane a segnare in una finale di una grande competizione europea. Qualche scaramuccia dopo la rete, ammonito Pellegrini nella mini rissa che si è creata. A 5 minuti dalla fine del primo tempo ci prova Kocku dalla distanza ma il portiere portoghese blocca in due tempi e para. Dopo 4 minuti di recupero finisce la prima frazione, protagonista il numero 22 con una bellissima rete.

Basta il gol di Zaniolo: LA ROMA TORNA A VINCERE UN TROFEO DOPO 14 ANNI

Inizia il secondo tempo e parte forte il Feyenoord. Mancini nel tentativo di anticipare Trauner colpisce un auto palo. Il pallone finisce successivamente sui piedi di Til ma Rui Patricio compie un vero e proprio miracolo concedendo il calcio d'angolo. Attimi di tensione per un check del Var su un possibile tocco con il braccio di Cristante ma per l'arbitro è tutto regolare. Al 50' altra occasione per pareggio, sassata incredibile di Malacia ma ancora una volta decisivo il portiere giallorosso che devia la sfera sulla traversa. Si fa vedere la Roma pochi istanti dopo, lancio in profondità per Abraham che viene trattenuto da Senesi mentre andava verso la porta ma per Kovacs non c'è nulla. Slot prova a scuotere i suoi, esce Til ed entra Toornstra. Perde palla Karsdorp in una zona pericolosa e regala il pallone al terzino sinistro avversario che serve Nelson ma è bravo Smalling a respingere. Mourinho cambia le carte in tavola al 67'. Doppio cambio: entrano Spinazzola e Veretout ed escono Zalewski e Zaniolo.

Il numero 37 prova a cambiare ritmo alla sua squadra e conquista un calcio d'angolo dalla quale nasce l'occasione per il raddoppio con l'ex Fiorentina che prova da fuori ma è bravo il portiere degli olandesi a respingere. Due sostituzioni anche per il Feyenoord, entrano Linssen e Pedersen per Geertruida e Trauner. A 10 dal termine è pericoloso Sinisterra ma è bravo ancora una volta Rui Patricio che poco dopo viene ammonito per perdita di tempo nel rinvio. Clamorosa occasione per Pellegrini all'85' che davanti a Bijlow non riesce a portare i suoi sul 2-0. Ultimi due cambi per il tecnico portoghese: escono Abraham e Karsdorp ed entrano Shomurodov e Vina. Dopo 5 minuti di recupero finisce la partita, LA ROMA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE.