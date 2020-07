La Roma tratta con Umbro e Puma per lo sponsor tecnico. Adidas e Under Armour si defilano

Sembra esserci una cosa a due per sostituire Nike come sponsor tecnico della Roma. Adidas e Under Armour, le più accreditate inizialmente, si sono defilate. Nella corsa per produrre magliette e materiale giallorosso, riporta “Il Tempo”, sono rimaste Umbro (sarebbe l’unica partnership con una squadra di serie A) e Puma, che in Italia già ha un accordo multi-milionario con il Milan. Intanto le ultime due maglie della Roma targate Nike hanno riscosso un grande successo tra i tifosi: la prima ha debuttato contro la Fiorentina all’Olimpico mentre la seconda (la più apprezzata) ha fatto l’esordio mercoledì sera contro il Torino.