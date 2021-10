La Roma torna a Trigoria: solo terapie per Zaniolo, a parte Smalling e Spinazzola

Stamattina alle 10.30 la squadra ha ripreso a lavorare in vista del Bodo/Glimt

La Roma ha ripreso questa mattina alle 10.30 gli allenamenti a Trigoria. Dopo l'infortunio subìto allo Stadium e la paura per qualcosa di più serio, Nicolò Zaniolo è tornato al Fulvio Bernardini ma ha svolto solo terapie. Il numero 22 spera di tornare in campo con il Napoli, mentre sarà certamente out giovedì contro il Bodo/Glimt in Conference League. A parte hanno lavorato anche gli altri due infortunati Smalling e Spinazzola. La squadra è stata divisa in due gruppi, come di consueto nella prima sessione dopo le partite: chi ha giocato contro la Juventus ha lavorato in palestra, per gli altri lavoro sul campo. Domani la rifinitura.