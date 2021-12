Giro di tamponi per la Roma: domani in mattinata l’esito

Nella giornata di oggi a Trigoria sono stati effettuati i tamponi molecolari di prassi, propedeutici alla ripresa degli allenamenti prevista per domani

I calciatori della Roma sono rientrati dalle vacanze natalizie. Nella giornata di oggi a Trigoria sono stati effettuati i tamponi molecolari di prassi, propedeutici alla ripresa degli allenamenti prevista per domani. Dato che le analisi sono state programmate fino alla serata, i campioni saranno analizzati nella notte in modo da avere l'esito in mattinata. I giallorossi si apprestano dunque a iniziare la settimana di preparazione che li porterà alla sfida contro il Milan del 6 gennaio alle 18:30.