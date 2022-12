La Roma torna a casa: la squadra è partita dall’aeroporto di Faro

Finito il ritiro in Portogallo e archiviata la pratica Waalwijk con un netto 3-0, per la Roma è tempo di tornare a casa. I giallorossi sono partiti con un volo diretto dall'aeroporto di Faro alle 19:15 circa e l'atterraggio nella Capitale è previsto per le 23 circa. Tre i giorni di vacanza concessi da José Mourinho, che invece è rimasto in patria per passare le festività, prima di ritornare al lavoro a Trigoria. Il 26 dicembre infatti, la squadra si ritroverà nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini per preparare al meglio il match contro il Bologna (4 gennaio), il primo dopo la pausa per il Mondiale in Qatar.