La Roma su Riquelme, tra Nelson Mandela e l’Africa: i segreti del ‘boom’ col Girona

Rodrigo Riquelme è il nuovo obiettivo per l'attacco della Roma. Classe 2000, ala sinistra e un futuro tutto da scrivere. Nonostante la giovane età si può già parlare di una vita passata all'Atletico Madrid. Infatti tra giovanili e prima squadra è con i biancorossi dal 2010 e si è allontanato da casa soltanto negli ultimi anni per fare esperienza. Ha militato nel Bournemouth (non facendo benissimo) poi è tornato in Spagna per giocare con Mirandes, Girona e nell'ultima stagione ancora per l'Atleti. Il suo talento è finalmente sbocciato e aveva strappato anche la pre convocazione per i Mondiali in Qatar grazie alle ottime prestazioni con la maglia del Girona. Ha chiuso l'annata con 4 gol (uno al Real Madrid in Coppa del Re) e 6 assist. La sua è una famiglia cresciuta a 'pane e calcio'. Il nonno portava ogni giorno agli allenamenti lui e il fratello Alejandro. Hanno giocato insieme nelle giovanili del Saragozza poi un grave infortunio al ginocchio ha fermato la sua carriera ma non quella di Riquelme che ha continuato ad inseguire il sogno di vestire la maglia dell'Atletico. Ora è finito nel mirino della Roma e la sua valutazione è di 25 milioni di euro.