La Roma stupisce tutti tranne Marchegiani: “Non vedo grossi cambiamenti…”

La Roma vola in classifica e si gode la vetta in solitaria dopo la bella vittoria di Cremona. A Sky Calcio Club, però, l'ex Lazio Luca Marchegiani non esalta troppo i giallorossi. Ecco le sue parole: "Secondo me è migliorata nella consapevolezza di quello che sono le caratteristiche dei giocatori, Soulè ogni volta che prende palla si gira e punta l’uomo, prima non era così. La Cremonese poteva pareggiare o passare in vantaggio in un paio di occasioni clamorose, io non vedo un grosso cambiamento come impostazione della partita quanto come efficacia".