La Roma stende lo Sheriff 3-0, ma non basta per il 1° posto. Giallorossi ai playoff

In gol Lukaku, Belotti e Pisilli. Domenica il match contro il Bologna: scontro diretto per il quarto posto

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma batte senza problemi lo Sheriff, ma non riesce ad arrivare prima nel girone a causa della vittoria dello Slavia Praga contro il Servette (4-0). I giallorossi vincono 3-0 grazie ai gol di Lukaku, Belotti e Pisilli. La partita si mette subito in discesa e dopo mezz'ora di gioco gli uomini di Mou sono già sul doppio vantaggio: a segno Big Rom su assist di Zalewski e il Gallo che inizia a scaldarsi per Bologna dove dovrà guidare l'attacco. Nella ripresa non rientra in campo Aouar: problema muscolare per l'algerino. Nel secondo tempo Pisilli e El Shaaeawy cestinano due occasioni per il tris. Nel finale esordio per il giovane Mannini che entra al posto di Zalewski. Al 92' gioia per Pisilli: sfrutta l'assist di Lukaku e sigla il definitivo 3-0I giallorossi vincono ma sono secondi alle spalle dello Slavia Praga. Lunedì alle ore 13 il sorteggio dei play off. Queste le possibili avversarie della Roma: Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Young Boys e Shakhtar Donetsk.

Lukaku e Belotti regolano lo Sheriff: 2-0 all'intervallo — La Roma va a caccia del primo posto nel girone e sfida lo Sheriff. Mou si affida alla coppia Belotti-Lukaku. Dopo 2 minuti i giallorossi sfiorano la rete con Karsdorp che col destro da dentro l'area manda la palla di poco a lato. Passano 10 minuti e i giallorossi sono già in vantaggio: cross perfetto di Zalewski per Big Rom cha porta vuota fa 1-0. Al 19' chance per Aouar di siglare il 2-0: l'algerino viene servito benissimo dal belga in area ma il numero 22 non riesce ad agganciare bene. Il raddoppio arriva al 32' con Belotti che è il più veloce di tutti ad arrivare di testa su una respinta di Koval. Terzo gol per il 'Gallo' in Europa League. Al 38' si affaccia lo Sheriff: Ankeye si invola a campo aperto e arriva a tu per tu con Svilar. Il portiere giallorosso con un grande uscita evita il gol del 2-1. Dopo 2 minuti di recupero finisce il primo tempo: giallorossi avanti 2-0

La Roma vince 3-0 ma non basta per il primo posto: prima rete per Pisilli — Il secondo tempo inizia con un cambio: fuori Aouar per un problema muscolare ed entra El Shaarawy. Poco dopo l'inizio della ripresa Lukaku sfiora il gol del 3-0 con un destro ad incrociare che termina di poco fuori alla destra di Koval. Al 64' Pagano protagonista con una conclusione di destro a chiudere una splendida azione orchestrata da El Shaarawy e Belotti. Tentativo troppo centrale del 60 giallorosso: blocca il portiere dello Sheriff. Il primo ammonito per i giallorossi è Bove. Al 78' Pisilli va a un passo dal primo gol in maglia giallorossa: splendida azione di El Shaarawy che lo serve in area, ma Tovar gli nega la gioia della rete con un ottimo intervento. Poco dopo il Faraone cestina l'occasione del tris sparando altro da ottima posizione. Il terzo gol viene segnato da Pisilli che trova la prima rete in maglia giallorossa. La Roma vince 3-0 ma non basta per il primo posto: domenica il match contro il Bologna.

Roma-Sheriff 3-0, il tabellino — ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente (60' Paredes); Karsdorp, Bove, Sanches (60' Pagano), Aouar, Zalewski (86' Mannini); Belotti (72' Pisilli), Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Mannini, Vetkal, Paredes, Pellegrini, Pagano, El Shaarawy, Plaia, Cherubini, Pisilli, Joao Costa . Allenatore: José Mourinho

SHERIFF TIRASPOL (3-5-2): Koval; Apostolakis (36' Zohouri), Tovar, Garananga; Badolo (85' Vardar), Talal, Ricardinho, Fernandes, Artunduaga; Mbekeli, Ankeye (72' Luvannor). A disposizione: Straistari, Pascenco, Zohouri, Vardar, Paiva, Colis, Nocicov, Luvannor. Allenatore: Roman Pylypchuk

Arbitro: Jerome Brisard (Francia) Assistenti: Danos (Francia), Drouet (Francia) IV Uomo: Stinat (Francia) Var: Millot (Francia) Avar:Diepernik (Olanda).

Marcatori: 11' Lukaku (R), 32' Belotti (R), 90' + 2' Pisilli (R)

Ammoniti: Talal (S), Bove (R)

Spettatori: 60.492

