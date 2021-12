La Roma sta ammazzando il campionato Primavera

Se le cose ai piani alti non vanno come si sperava, decisamente diversa è l'aria che si respira nello spogliatoio di Alberto De Rossi. Mai negli ultimi anni come in questa stagione, i giallorossi sono stati i favoriti per il titolo

Redazione

Una Roma Primavera così forte non si vedeva da tempo. Nell'anno in cui Alberto De Rossi sembrava destinato a lasciare, ha costruito un gruppo che sta dominando il campionato. Dopo undici giornate i giallorossi sono primi a +8 sulla seconda, il Napoli. Ancora imbattuti, hanno collezionato otto vittorie e tre pareggi. Hanno il miglior attacco con 25 reti segnate e la miglior difesa (insieme al Sassuolo) con solo sette gol subiti. Tutto ciò, nonostante gli addii a inizio stagione di pezzi importanti quali Bove e Zalewski, oltre a quello a stagione in corso di Felix, un ragazzo che ha già fatto la differenza anche con la prima squadra.

Roma Primavera, una generazione di stelline

La punta di diamante della squadra è Cristian Volpato, ultimo a esordire anche con Mourinho sabato scorso contro l'Inter. In questa stagione hanno collezionato minuti in prima squadra anche Tripi, Bove, Zalewski, Missori e Felix, tutti ancora ampiamente in età per partecipare al campionato Primavera. Stesso dicasi per Calafiori, classe 2002 ormai dall'anno scorso "promosso" tra i grandi. Mou continua a monitorare costantemente la crescita dei Primavera, così da provare a lavorare sul prossimo giovane da far esordire. L'erede di Felix, che fino al suo addio ai baby era capocannoniere del campionato con sei reti, è lo svedese Joel Voerkerling, che non sta facendo rimpiangere il ghanese e ha già realizzato cinque gol. A centrocampo De Rossi ha l'imbarazzo della scelta: da Tahirovic a Faticanti, fino a Pagano. In porta il numero uno è Mastrantonio, che ha svolto parte del ritiro agli ordini di Nuno Santos e su cui la Roma punta fortemente.

De Sanctis e Lo Schiavo dietro il successo

Tanti talenti della squadra fanno parte delle giovanili della Roma da anni e stanno completando il loro percorso. Altri, come lo stesso Felix, sono arrivati solo recentemente e portano la firma di De Sanctis e il suo vice Lo Schiavo. I due in tandem hanno contribuito a fornire a De Rossi una squadra che potrà competere per il titolo. Dopo la delusione dello scorso anno, con l'uscita al primo turno di Final Eight, la Roma è davvero pronta a riscattarsi.