La Roma si stringe intorno a Zaniolo: “Vogliamo rivederti presto all’azione” – VIDEO

Era uscito in lacrime Nicolò Zaniolo, dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus domenica sera all’Olimpico. Dopo le visite dei compagni di squadra a Villa Stuart, arriva virtualmente anche l’abbraccio della società su Twitter: “Dimentichiamoci di come è andata a finire. Vogliamo rivedere presto azioni come queste.” La Roma si stringe attorno al suo gioiello tramite un video che ripercorre la giocata precedente alla disgrazia. Una progressione palla al piede, un coast-to-coast dalla metà campo romanista fino al limite dell’area di rigore bianconera.