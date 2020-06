La Roma si gode il giorno di riposo. Dzeko a Forte dei Marmi: “Oggi solo relax” – FOTO

I giocatori della Roma si godono il giorno di riposo concesso da Paulo Fonseca. In diversi infatti hanno sfruttato questo sabato per rilassarsi. Edin Dzeko è andato in Toscana, più precisamente a Forte dei Marmi. Il bosniaco tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto mentre si rilassa su una panchina: “Oggi solo relax“. Nikola Kalinic invece ha fatto il turista per le strade di Roma. Insieme alla moglie Vanja ha fatto una passeggiata per le vie del centro. Diego Perotti non ha abbandonato la città ed è rimasto a casa: l’argentino ha sfruttato la sua piscina per farsi un tuffo con i propri figli. Infine anche Nuno Romano si è goduto la giornata di break. Il preparatore atletico giallorosso, insieme alla compagna Carla, ha lasciato la Capitale di qualche chilometro per andare nella splendida Costiera Amalfitana.