La Roma sfida il Sassuolo senza Veretout e Smalling. Fonseca: “Così non aiutate Calafiori”

Alla vigilia di Roma-Sassuolo, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita valida per la 10° giornata di Serie A. “Non ci saranno Smalling e Veretout. Giocheranno due tra Pellegrini, Diawara e Villar”, le dichiarazioni dell’allenatore sulla formazione che scenderà in campo domani. Il difensore inglese – che si è allenato col gruppo – e l’ex centrocampista della Fiorentina non sono stati convocati dal tecnico, che ha parlato pure di Calafiori: “Deve ancora crescere, è un giovane su cui crediamo per il futuro. Per voi è il migliore al mondo, questo non lo aiuta”.

Roma-Sassuolo: Fonseca punta su Mkhitaryan, ospiti senza Caputo e Consigli

Senza i diversi indisponibili e con Dzeko in cerca di conferme, dopo il rientro dalla quarantena, la prova incolore di Napoli e quella più positiva con lo Young Boys, Fonseca si affiderà alle due certezze Pedro e Mkhitaryan. L’armeno, tra l’altro, è stato nominato dai tifosi “player of the month” di novembre, grazie ai suoi sei gol in altrettante partite.

Non sta bene la Roma dal punto di vista fisico, ma nemmeno De Zerbi può dirsi fortunato. Nell’elenco dei convocati comunicato dal Sassuolo mancano Caputo, Defrel e Chriches, oltre a Romagna, Ricci e il portiere Consigli: “Ha avuto un virus intestinale, non è il caso di portarlo – ha detto il tecnico neroverde in conferenza stampa -. Non siamo in un buon momento ma possiamo fare risultato”.

Caso Napoli-Roma, Giuntoli patteggia. Mercato: El Shaarawy si allena a Dubai

Si è chiusa, intanto, la lunga coda giudiziaria su Napoli-Roma dello scorso 5 luglio. Dopo le squalifiche di Fienga e Manara, arriverà un’ammenda per il ds azzurro Cristiano Giuntoli e il club partenopeo. Il motivo è legato agli insulti che lo stesso Giuntoli aveva indirizzato ai dirigenti giallorossi durante la lite precedente alla partita: il direttore sportivo napoletano e la società hanno deciso di patteggiare.

Capitolo mercato: Stephan El Shaarawy si sta allenando a Dubai. Su Instagram l’attaccante, che potrebbe tornare alla Roma a gennaio, ha pubblicato i video delle sue sessioni assieme al celebre ristoratore Salt Bae. Per il portiere del Granada Rui Silva, invece, ci sarà da battere la concorrenza di Inter e Lazio.

Roma Femminile domani in campo con la Florentia

Domani non sarà soltanto il giorno di Roma-Sassuolo. Dopo due domeniche di pausa tornerà infatti il campionato femminile: la squadra giallorossa, alle 14.30, giocherà in casa contro la Florentia. “Abbiamo lavorato sulle nostre lacune, dovremo essere pronte”, le parole di Elisabetta Bavagnoli. Nell’elenco delle convocate non figurano Andressa, Baldi, Greggi e Zecca.