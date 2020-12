La Roma su Rui Silva: ci sono anche Inter e Lazio

Non c’è solo la Roma su Rui Silva. Il portiere portoghese del Granada è in scadenza di contratto e può liberarsi a parametro zero, ha scatenato l’interesse di tanti club, soprattutto in Italia. Oltre ai giallorossi, che potrebbero essere favoriti dalla presenza di Fonseca e Tiago Pinto, il classe ’94 – come riporta il ‘Mundo Deportivo’ – interessa anche a Inter e Lazio. Nazionale portoghese insieme a Cristiano Ronaldo, su Rui Silva ci sono anche Betis e Siviglia, che però al momento sono in svantaggio rispetto alle italiane. Per strapparlo al Granada a gennaio servirà un’altra offerta, di certo al ribasso rispetto ai circa 15 milioni di valutazione.