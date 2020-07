La Roma segna almeno due gol da cinque partite consecutive: non succedeva dal 2017

Con la vittoria di ieri a Ferrara la Roma ha messo insieme una striscia di cinque partite con due o più gol segnati. Un risultato che, come riporta Opta, non riusciva a raggiungere da gennaio 2017, quando in panchina c’era Spalletti e in campo ancora Totti, De Rossi, Nainggolan e Salah. Merito del nuovo modulo, che ha ridato equilibrio e proiezione offensiva, portando in zona gol più giocatori rispetto a prima. Inoltre, la Roma non segnava sei gol in una partita dal 1935. Altro risultato made in Fonseca.