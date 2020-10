La Roma scudetto si riunisce: Totti, Candela e Tommasi con Capello – FOTO

“Oggi giornata speciale, che squadra! Lealtà, amicizia e amore. Bellezza, corsa e fascino”. A metà tra l’ironico e il nostalgico, Vincent Candela sul suo profilo Instagram. L’esterno francese, protagonista del terzo scudetto della Roma, posta una foto sui social che lo ritrae insieme a Francesco Totti e “anima candida” Damiano Tommasi. Alle spalle dei tre, senza nemmeno farlo apposta, sbuca l’ex allenatore giallorosso Fabio Capello, rigorosamente in diretta su Sky. “Gli anni passano, i ricordi riaffiorano… Eravamo giovani, eravamo squadra. Ancora è un piacere trovarsi e il tempo sembra si sia fermato!”, ha commentato Tommasi ripostando lo scatto del francese. Dall’arrivo dei Friedkin a Roma, si è parlato molto di un ritorno in giallorosso di Totti e Tommasi come futuri dirigenti, ma al momento non ci sono novità su questo fronte.