La Roma sceglie New Balance: accordo vicino dopo l’addio a Nike

Sarà New Balance il nuovo sponsor tecnico della Roma. Dopo la risoluzione del contratto con Nike annunciata lo scorso luglio, con l’interruzione programmata proprio per la fine della stagione in corso, il club giallorosso ha fatto la sua scelta. Come riporta ‘footyheadlines.com’, a breve i capitolini annunceranno il nuovo accordo con New Balance, che quindi realizzerà la divise da gioco a partire dal 2021/22. Il contratto prevede che nelle casse della Roma arrivino 4 milioni di euro a stagione, ma soprattutto una percentuale importante delle vendite delle maglie. Proprio quest’ultimo elemento era stato tra i motivi principali della separazione con Nike. I giallorossi avevano poi avviato i colloqui con diverse aziende come Adidas, Under Armour e Castore, ma alla fine a spuntarla è stata New Balance. Fondata nel 1906 e con sede a Boston, New Balance è tra le principali aziende di abbigliamento sportivo del mondo e veste già diverse società di calcio come Porto e Athletic Club, in passato anche il Liverpool campione d’Europa e il Celtic. Da valutare se già dalla stagione 2021/22 la Roma riuscirà a indossare le divise realizzate dal nuovo sponsor tecnico.