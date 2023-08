La Roma sbatte sulla Salernitana (2-2): Belotti spezza il digiuno, ma non basta

Non basta la doppietta di un ritrovato Belotti : la Roma stecca la prima e pareggia 2-2 con la Salernitana. Mourinho lascia fuori Zalewski e schiera Spinazzola dal 1'. A guidare l'attacco c'è Andrea che finalmente si sblocca in campionato. Prima all'8' ma la rete viene annullata per fuorigioco e poi qualche minuti più tardi regalando la rete del vantaggio ai giallorossi. Risponde Candreva al 36' che stabilisce la parità. Il primo tempo termina 1-1. L'ex Lazio raddoppio all'inizio della ripresa con un gran tiro dalla distanza. Al 65' Mou prova a cambiare le carte in tavola mettendo dentro i nuovi arrivati Paredes e Renato Sanches. L'argentino all'83' confeziona l'assist per Belotti che sigla la doppietta personale. Sabato alle 20.45 la sfida col Verona in trasferta.

Candreva risponde a Belotti: 1-1 all'intervallo

Mourinho sceglie Spinazzola a sinistra al posto di Zalewski. Davanti parte Belotti che dopo appena 8 minuti di gioco trova il vantaggio. Aggancio perfetto in area e supera Ochoa, ma il Var annulla per un fuorigioco millimetrico. Il numero 11 è in forma e al 16' trova di nuovo la rete. Lancio di Llorente per l'ex Toro che supera Gyomber e davanti al portiere campano non sbaglia. Si sblocca finalmente il Gallo dopo che la passata stagione non era riuscito a trovare il gol in Serie A. Al 32' va a un passo dal raddoppio la Roma. Angolo battuto benissimo da Aouar per la testa di Smalling.