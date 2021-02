La Roma sbarca in Sudamerica: aperta l’Academy di Quito

L’AS Roma apre la sua prima Academy in Sud America. Come comunicato dal club sui propri canali ufficiali, dopo la sede appena inaugurata a New York sarà Quito, la capitale dell’Ecuador, la prima città dell’America Latina a conoscere i colori giallorossi. Di seguito il comunicato:

Il Club ha da poco siglato un accordo di tre anni con Marketfit S.A.S. per lo sviluppo e l’espansione del progetto Academy nel territorio ecuadoregno.

“Lo sviluppo del nostro progetto di Academy non poteva non prevedere un approdo in Sud America, un continente da sempre attraversato da una grande passione per il calcio. Siamo contenti di iniziare dall’Ecuador, trasferendovi qui i nostri sistemi di allenamento e di formazione”, ha spiegato Francesco Calvo, COO di AS Roma.

I ragazzi e le ragazze che si iscriveranno presso la nuova Academy di Quito, infatti, potranno usufruire delle stesse metodologie di allenamento del Settore Giovanile della AS Roma e avranno inoltre la possibilità di accedere a borse di studio riservate ai tesserati più meritevoli.

“Crediamo fortemente che lo sport sia importante per l’insegnamento di valori come la perseveranza, il rispetto e la responsabilità. Per questo motivo siamo più che contenti di questo accordo che ci permetterà di aprire la prima academy di una squadra Europea in Ecuador e allo stesso tempo la prima per AS Roma nel continente”, ha spiegato Bruno Ivich, Direttore dell’Academy.