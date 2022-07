La Roma saluta Mkhitaryan: “Grazie per questi tre anni. Ti auguriamo il meglio”

Ieri il contratto depositato in Lega Serie A, stamattina tanti post per ringraziare la Roma, poi l'annuncio ufficiale: Henrikh Mkhitaryan lascia la Capitale ed è un nuovo giocatore dell'Inter. La società giallorossa, sui canali social, ringrazia l'armeno per i tre anni passati con la maglia della Roma e gli augura il meglio, a lui e alla sua famiglia.