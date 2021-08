La Roma saluta l’arrivo di Cristante in Portogallo: “Bentornato Bryan” – FOTO

Il centrocampista azzurro, fresco campione d'Europa, torna con il gruppo nel ritiro portoghese

Il profilo ufficiale della Roma accoglie il ritorno di Bryan Cristante, che si è unito al gruppo nel ritiro di Portogallo. Il centrocampista, campione d'Europa con la nazionale italiana, ha finito il suo periodo di vacanza ed è ora a tutti gli effetti agli ordini di José Mourinho, per la prima volta in carriera. Lo Special One accoglie molto favorevolmente il ritorno del numero 4 giallorosso, complice anche l'infortunio recente di Gonzalo Villar e quello di lunga data di Jordan Veretout. Fino all'arrivo di Bryan Cristante il tecnico portoghese poteva contare per il centrocampo solo su Bove, Darboe, Diawara e Villar.