La Roma saluta Fonseca: “Due anni insieme e difficoltà inedite, grazie mister”

Il club giallorosso sui social: "In bocca al lupo per il futuro e daje Roma per la sfida di questa sera"

Redazione

La Roma e Fonseca si diranno addio dopo gli ultimi 90 minuti di questo campionato. Stasera a La Spezia i giallorossi proveranno a centrare la Conference League, poi comincerà l'era Mourinho. Il club ha salutato il tecnico dopo i due anni passati insieme con un ultimo messaggio sui social: "Quella di stasera sarà l'ultima partita sotto la guida di Fonseca. Grazie Mister per questi due anni con noi. Insieme abbiamo affrontato difficoltà inedite, lontano dai nostri tifosi. In bocca al lupo per il futuro e daje Roma per la sfida di questa sera!". L'addio tra il tecnico portoghese e i giallorossi è stato annunciato da tempo. Su di lui si fa forte la candidatura della Fiorentina, che sta cercando un nuovo allenatore a cui affidare il progetto di rinascita.