La Roma saluta Farelli: “Ti auguriamo il meglio per il futuro” – VIDEO

Il messaggio dei giallorossi: "Ciao Simone, grazie per questi mesi passati in giallorosso"

E' tempo di saluti. Dopo quelli a Bruno Peres, Juan Jesus e Mirante, c'è un altro portiere che lascia la Roma. Simone Farelli era arrivato da svincolato come terzo nella finestra estiva del calciomercato. Questo il messaggio del club: "Ciao Simone, grazie per questi mesi passati in giallorosso. Ti auguriamo il meglio per il futuro!". In porta ci sarà rivoluzione dopo l'arrivo di Mourinho: si proverà a piazzare Pau Lopez e Olsen, mentre Fuzato potrebbe essere il secondo. Come titolare circolano alcuni nomi come Musso e Gollini, ma negli ultimi giorni è forte il nome di Rui Patricio.