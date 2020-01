“Gioco di luci? Occhio a chi lo dici”. Questo lo striscione apparso in Curva Sud prima del fischio d’inizio del derby. Un messaggio diretto alla Lazio che, durante la presentazione delle formazioni, aveva in mente una coreografia basata sullo spegnimento dei fari dell’Olimpico per far emergere un “Forza Lazio”. Festa rovinata dunque, con i giallorossi che, essendone a conoscenza, hanno fatto un vero e proprio smacco ai biancocelesti.