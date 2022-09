La Roma ritrova Dybala con l’Inter. Si valuta Malinovskyi. Volpato rinnova

Giorno di vigilia anche per l' Inter e Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa : "Sarà una partita molto impegnativa fatta di duelli. Incontriamo una squadra forte che si è rinforzata con qualità e un grande allenatore", queste le prime parole del tecnico nerazzurro che poi ha parlato della difficoltà della sua squadra in particolar modo a centrocampo : "Asllani è stato scelto da me e dalla società. Sta lavorando bene, domani sicuramente inizierà la partita. A centrocampo ho delle difficoltà, ne ho solo 4. In 3 cominceranno e uno subentrerà. Oltre a Brozovic anche Gagliardini ha avuto dei problemi".

Non ha parlato in conferenza stampa, perché squalificato, ma anche Mourinho quest'oggi è stato protagonista di alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Ogni vittoria è speciale e ogni trofeo unico a suo modo. Non ho giocatori che vorrei sempre con me. Io sono affezionato a tutti quelli che ho avuto ai miei ordini, non soltanto ad alcuni". Su un possibile ritorno di Totti in società ha poi affermato: "Francesco è sempre stato e sempre sarà un simbolo della Roma qualsiasi cosa succeda e indipendentemente da quello che deciderà di fare nella sua vita". In giornata sono anche arrivate rassicurazioni sul fronte Wijnaldum. L'olandese questa mattina, nel solito centro di recupero a Rotterdam, si è ripreso mentre pedalava spedito sulla cyclette e poi ha postato la storia su Instagram. Per festeggiare il ritorno in campo ci vorrà comunque ancora parecchio tempo. La frattura composta alla tibia necessita ancora di “conservazione” per almeno un mese. Poi il nuovo consulto e, se tutto andrà bene, inizierà la seconda fase di riatletizzazione.