Inter-Roma, tutto esaurito a San Siro: cancelli aperti alle 16

Domani è il giorno di Inter-Roma. Tutto lo stadio San Siro, per il big match dell'ottava giornata di Serie A, sarà completamente esaurito. Questo è il comunicato ufficiale del club nerazzurro:

"Venduti tutti i tagliandi per la sfida di sabato alle 18:00. L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo. Un'atmosfera speciale, San Siro tutto esaurito. Dopo la sosta per le nazionali l'Inter riprende la sua corsa in campionato e lo fa sabato alle 18:00 contro la Roma. Un match importante, tutto da vivere: tutti i biglietti per la sfida del Meazza sono stati venduti, il ruggito di San Siro sarà straordinario.

BIGLIETTERIE CHIUSE, CANCELLI APERTI DALLE 16:00

Nessuna disponibilità residua di tagliandi, le biglietterie dello stadio resteranno chiuse. In virtù della straordinaria affluenza l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 16:00.

I PRESENTI SONO TENUTI A RISPETTARE IL REGOLAMENTO D'USO E IL CODICE DI CONDOTTA, CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: REGOLAMENTO

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. L'utilizzo delle mascherine FFP2 è raccomandato, come è consigliato evitare assembramenti e igienizzarsi spesso le mani. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto. Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta".