Inter-Roma, più Zalewski che Celik per la fascia destra

I giallorossi potrebbero scendere in campo con una formazione a trazione anteriore. Il polacco in vantaggio sul turco per un ruolo sulla corsia di destra

Siamo ormai alla vigilia della sfida di San Siro tra Inter e Roma. Questa mattina i giallorossi si sono allenatori a Trigoria e Mourinho potrebbe mischiare le carte in tavola. Secondo quanto riportato da Sky, Nicola Zalewski sarebbe in pole position per un ruolo sulla corsia di destra, orfana dell'infortunato Karsdorp, ai danni di Celik. Dall'altra parte, sicuro di una maglia da titolare, ci sarà Spinazzola mentre con il probabile recupero di Dybala dal primo minuto, Pellegrini arretrerà a centrocampo in coppia con uno tra Matic e Cristante.