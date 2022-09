Dybala, allenamento in gruppo e convocazione. La Joya punta dritto l’Inter

Via libera e Joya (quasi) completa: Paulo Dybala può partire per Milano. E già questa è una notizia importante. Non è ancora certo ma a questo punto dovrebbe giocare dal primo minuto contro l'Inter in una sfida che attende da mesi dopo essere stato sedotto e abbandonato dai nerazzurri in estate. L'argentino ha svolto parte dell'allenamento in gruppo, poi ha parlato con Mourinho assicurando di non avvertire dolore al flessore sinistro. Come peraltro aveva garantito anche al ct Scaloni prima di Argentina-Giamaica. Sulle condizioni della Joya, tornato ieri dagli impegni con la nazionale argentina, filtra quindi grande ottimismo. Il giocatore è stato inserito in lista e sarà coi compagni sull'aereo delle 17 per Milano. Dybala dovrebbe essere impiegato alle spalle di Abraham e al fianco di Zaniolo con Pellegrini alle spalle. Altrimenti partirà dalla panchina.