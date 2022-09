Roma, manovre a parametro zero: nel mirino per giugno c’è Malinovskyi

L'ucraino non rinnoverà con l'Atalanta e piace anche in Premier. Ma la moglie preferirebbe restare in Italia, e l'ingaggio è alla portata

Francesco Balzani

Dopo Spinazzola, Mancini, Cristante e Ibanez un altro (ex) atalantino potrebbe godersi a breve il sole di Roma. Stavolta però a parametro zero. Si tratta di Ruslan Malinovskyi che già in estate era stato a un passo da lasciare Bergamo. Sul talento ucraino ci sono da tempo alcuni club di Premier (tra cui il West Ham), il Marsiglia e ultimamente anche il Napoli. Il rinnovo con l’Atalanta sembra da escludere visti anche i rapporti non più idilliaci con Gasperini. L’ingaggio è ampiamente alla portata della Roma. Oggi Malinovskyi guadagna 1 milione, punterebbe a prendere almeno il doppio. La moglie Roksana preferirebbe restare in Italia e la possibilità di lavorare con Mourinho intriga molto il trequartista che in questa stagione finora è stato utilizzato solo per il 57% dei minuti totali a disposizione.

Il club giallorosso non ha mosso passi ufficiali ma un intermediario avrebbe già sondato la possibilità visto che a gennaio il calciatore ex Genk può firmare con chi vuole. Proprio come fatto per Dybala, Matic e Belotti. Nel reparto offensivo della Roma d’altronde il prossimo anno si liberano diversi posti: da Shomurodov a El Shaarawy che va in scadenza. E il possibile cambio modulo in futuro agevolerebbe non poco l’inserimento di un giocatore che è sempre piaciuto a Mou. Nel marzo scorso peraltro lo stesso Malinovskyi aveva ringraziato la Roma sui social per l’aiuto dato del club giallorosso alla sua Ucraina.