Wijnaldum ritrova il sorriso: fasciatura leggera e cyclette. I tempi di recupero

Pedala, sorridendo stavolta. E con una fasciatura più leggera che fa trapelare ottimismo per un recupero che tutti a Trigoria attendono come la neve a Natale. Gini Wijnaldum questa mattina, nel solito centro di recupero a Rotterdam, si è ripreso mentre pedalava spedito sulla cyclette e poi ha postato la storia su Instagram. Senza quel tutore gigantesco apparso una settimana fa. Poi l’olandese ha girato la cam e ha mostrato un bel sorriso e le dita in segno di vittoria. Per festeggiare il ritorno in campo ci vorrà comunque ancora parecchio tempo. La frattura composta alla tibia necessita ancora di “conservazione” per almeno un mese. Poi il nuovo consulto e, se tutto andrà bene, inizierà la seconda fase di riatletizzazione. Non in Giappone ovviamente ma a Trigoria.